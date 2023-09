Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, ülkede, gençler arasındaki esrar kullanımının yapılan bir araştırmaya göre yüzde 3.8'e yükseldiğini belirterek, bunun, ülke gençliğinin geleceği açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

“Bağımlılıkla mücadelede KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan yeni adımlar” başlıklı açıklamada, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoglu başkanlığında yürütülen ve 40'tan fazla ülkede uygulanan “European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs ESPAD 2023” başlıklı çalışmanın, KKTC’de uygulanması neticesinde, gençler arasında madde kullanımının vahim tablosunun gözler önüne serildiği kaydedildi.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu eğitim danışmanı ve klinik supervisoru olan Dr. Zafer Bekiroğulları’nın, aynı zamanda “ESPAD 2023” çalışması yönetimini ve denetimini gerçekleştirerek önemli bir rol üstlendiği belirtilen açıklamada, verilere göre, KKTC'de gençlerin madde kullanımıyla ilgili durumu şöyle:

“Sigara kullanımı oranı yüzde 29.5, alkol kullanımı oranı yüzde 57.4, esrar kullanımı oranı yüzde 3.8, ekstasi kullanımı oranı yüzde 0.2, amfetamin kullanımı oranı yüzde 0.2, kokain kullanımı oranı yüzde 0.6, eroin kullanımı oranı yüzde 0.4, sentetik kanabinoid (bonzai) kullanımı oranı yüzde 0.4, reçetesiz sakinleştirici veya yatıştırıcı kullanımı oranı yüzde 3.4.”

Özellikle esrar kullanımındaki yüzde 3.8'e yükselen oranın, KKTC gençliğinin geleceği açısından büyük bir tehlike oluşturduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun, ilgili kurumlar tarafından hızla yeni stratejiler geliştirmesi ve bu konuda önlemler alınması gerekliliği kaydedildi.

Teyfide Tecel Hatipoğlu'nun başkanlığında yürütülen komisyon faaliyetleri çerçevesinde gençleri koruma ve toplumu güvende tutma amacıyla kararlılıkla yeni mücadele tekniklerinin uygulamaya konduğu ifade edilen açıklamada, verilerin, akademik bir makale olarak yayınlanması ve yakın zamanda tamamlanacak detaylı komisyon raporuyla kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, elde edilen bilimsel verilerin, toplumun madde kullanımının önlenmesine yönelik bilinçlendirilmesine ve mücadele stratejilerinin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.