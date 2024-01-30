Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Başbakan Ünal Üstel’in direktifleri doğrultusunda Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan başkanlığında bugün toplandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri ile kaymakamlar katıldı.

Toplantıda, ilçelerde olması muhtemel sel-su baskını riskleri ve alınacak önlemleri etüt edildi. Tüm ilçe emniyet kurullarının toplanmasına ve kriz sonuçlanana kadar görevde olmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, bölgelerinde meydana gelen afetlerde vatandaşın mağduriyetinin giderilebilmesi için zarar-ziyanın ivedilikle tespit edilerek, kaymakamlıklara bildirilmesi de istendi.

Özellikle riskli bölgeler olarak tespit edilen İskele, Mağusa ve Girne ilçelerindeki emniyet kurullarının 24 saat görevde olması, sel oluşma riski bulunan bölgelerde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, itfaiye, belediyeler, polis ve kaymakamlıkların kapasitesinin artırılması da kararlaştırıldı.