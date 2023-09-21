Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü sahte reçete düzenleme konusunda soruşturma maksatlı tutuklanan 1 doktor ve 1 eczacı hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

Başbakan Ünal Üstel'in talimatı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın girişimleri ile başlatılan, Sosyal Sigortalar Kurumu ve polisimizin ortak çalışmaları ile yürütülen sahte reçetelerle sigortalardan yasadışı para temini soruşturması kapsamında bugün 1 doktor ve 1 eczacı mahkemelerimizin verdiği emirle soruşturma maksatlı tutuklanmıştır. Soruşturma genişletilerek sürdürülmektedir.

Halkımızın birikimlerinin, sağlığının, emekliliğinin ve geleceğinin teminatı olan Sosyal Sigortalar kurumumuzdan gayriyasal yollarla çıkar elde etmeye tevessül edenlerin veya olası suç teşkil eden tüm eylemlerin ortaya çıkarılması adına polisimizle işbirliğimiz devam edecektir. Adaletin tecelli edeceğine dair yargımıza olan güvenimiz tamdır.