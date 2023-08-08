Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun ifadesi olduğunu kaydetti.

8 Ağustos Erenköy Direnişi nedeniyle yayımladığı mesajda Ataoğlu şöyle dedi:

“Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun en güçlü ifadelerinden biridir. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlığı sayesinde, Kıbrıs Türk halkı özgürce yaşamını sürdürebilme hakkını elde etmiştir. Bu direniş, irade ve dayanışma ile yazılmış bir destan olarak tarihimizde yerini almıştır”

Kıbrıs Türk halkı olarak “vatan” ve “bağımsızlığın” değerini bilmeli ve korumak için gereken adımları atmaktan çekinmemek gerektiğini kaydeden Ataoğlu, “Geleceğimize daha güvenli yarınlar inşa etmek adına, birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha fazla önemsemeliyiz. Bu duygularla, Erenköy Direnişi'nin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum”