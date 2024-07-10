Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, basının özgür, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yapabilmesinin, demokratik toplumların en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Ataoğlu’nun mesajı şöyle;

“Kıbrıs’ta ilk Türkçe gazete olan Saadet Gazetesi’nin11 Temmuz 1889 yılında yayın hayatına başlamasından dolayı ‘Basın Günü’ olarak kutlanan bu anlamlı günde her düşüncenin seslendirilmesine, toplumun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda aydınlanmasına imkan sağlayan basın mensuplarının toplumdaki yeri inkar edilemez.

11 Temmuz Basın Günü'nü kutlarken, ülkemizin tanıtımı ve kültürel zenginliklerinin duyurulmasında siz değerli basın mensuplarının üstlendiği önemli rolü bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizler, halkımızın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında, ülkemizin turizm potansiyelinin tanıtılmasında ve kültürel mirasımızın korunmasında kritik bir görev üstleniyorsunuz.

Basının özgür, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yapabilmesi, demokratik toplumların en önemli unsurlarından biridir. Bu bilinçle, sizlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarınızın korunması için her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim.

Bu vesile ile, Kıbrıs Türk Halkı’nın sesini hem ülkemize, hem de tüm dünyaya duyurmak için özveri ile çalışan tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım”.