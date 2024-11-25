Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Görüşmeye, Bakan Fikri Ataoğlu ve bürokratlar da katıldı.

-Besim

Bütçe görüşmesinde söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim Bbakanlığın bütçesinin azaldığına dikkati çekerek, turizmin çeşitliliğinin çok önemli olduğunu ancak ülkenin casino turizmine mahkum edildiğini kaydetti.

Bakan Fikri Ataoğlu’na turizm politikasını sorması üzerine Bakan Ataoğlu, master planın yapıldığını söyledi.

Master plan yapılmadan da bazı düzenlemelerin yapılabileceğini belirten Besim, spor, sağlık, agro turizm alanlarında ülkede ciddi potansiyel olduğunu belirtti.

Sağlık turizminin kontrolsüz şekilde yapıldığını belirterek eleştiren Besim, kontrolsüz ve plansız yapılan yatırımların başa bela olabileceği uyarısında bulundu.

Pahalılığın da turist sayısını azalttığını söyleyen Besim, hükümetin pahalılıkla ilgili ciddi çalışmalar yapması gerektiğini ancak bunu yapmadığını ifade etti.

Çevre Dairesi’nin bütçesinin geçen yıla göre azalmasını da eleştiren Besim, atık su ile ilgili analizlere ilişkin sorular yöneltti.

Ülkenin “çöp ülkesi” haline geldiğini söyleyen Besim, naylon kullanımına da değinerek, artık naylon ve pet şişenin ülkede bitmesi gerektiğini vurguladı.

Çöp ayrıştırmaya da başlanması gerektiğini kaydeden Besim, bu konunun gündeme dahi gelemediğini belirtti.

Tıbbi atıkların toplanmadığını ve nereye atıldıklarının belli olmadığını söyleyen Besim, bu konunun da Çevre Dairesi’nin gündeminde olması gerektiğini anlattı.

Dün yaşanan fırtına ile ilgili hükümet yetkililerinden hiçbir uyarı gelmediğini söyleyen Besim, bu konuda da eleştirilerde bulundu.

Kütüphanelerle ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek detaylı bilgi isteyen Besim, Atatürk Kültür Merkezi’nde bir projeksiyon cihazı bile olmamasına da tepki gösterdi.

-Çolakoğlu

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, ülkedeki en önemli sorunlardan birinin atık konusu olduğunu kaydetti.

Su tüketimi ile ilgili ciddi bir politikaya ve bilinçlendirme çalışmasına ihtiyaç olduğunu belirten Çolakoğlu, çevre kirliliği sorununun da ciddi boyutta olduğunu anlattı.

Devlet tiyatrolarının 1999 yılında yandığını anımsatan Çolakoğlu, hala devlet tiyatrolarının yapılmamasını eleştirdi.

Müzelerin ilk açıldığı haliyle durduğunu, yenilenmediğini kaydeden Çolakoğlu, müzeciliğe ayrı bir önem verilmesi gerektiği görüşünü aktardı.

Dairelerdeki kadro eksikliklerine de işaret eden Çolakoğlu, kadroların doldurulmasının önemine değindi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, turizm teşvik fonu gelirlerinden bu yıl ne beklendiğini sordu.

Barçın kooperatiflerle ilgili hazırladığı bir yasa tasarısını da dağıtarak, ticari bankalarla rekabet edebilmek adına yasa tasarısını geçirmek gerektiğini kaydetti.

-Özuslu

CTP milletvekili Sami Özuslu, Türkiye Cumhuriyeti ile “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin birbirlerinin limanlarına doğrudan cruise seferleri düzenlediğini kaydetti ve bu konuda TC yetkilileri ile ne gibi temaslar yapıldığını sordu.

Bu sene turizmde çok kötü bir sezon yaşandığını, konaklamanın çok düştüğünü anlatan Özuslu, Güney Kıbrıs’a İngiltere’den 10 ayda 1.3 milyon kişi gelirken, Kuzey Kıbrıs’a aynı pazardan sadece 34 bin kişi geldiğini söyledi ve “Londra pazarını da kaybettik.” dedi.

Çevre konusuna da değinen Özuslu, AB fonları ile oluşturulan ölçme merkezlerinin çalışmalarının görünür kılınması gerektiğini belirtti.

Gaziveren-Lefke bölgesindeki dikey büyümeye işaret eden Özuslu, plansızlık ve programsızlığa dikkat çekti.

Türkiye’den gelen su miktarını soran Özuslu, 2035 yılında öngörülen tüketim miktarına ulaşıldığını belirtti, bunu nüfus artışına bağladı.

-Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Güney Kıbrıs’ta havalimanında turistlere turizm planlaması yapabilmek adına bir anket yapıldığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’a havalimanına gelen turistin karşılaştığı reklamlar nedeniyle büyük bir kumarhaneye geldiğini sandığını kaydeden Derya, yol boyunca kumarhane reklamları olduğunu, çevre temizliği olmadığını, hayvan ölüleri olduğunu kaydetti.

Kültürel mirasın pazarlanması gerektiğini ancak buralarda gerekli bütçe ayrılmadığı için gerekli bakımların yapılamadığını anlatan Derya, kültürel rota üzerinden kurgulanan bir toplu taşıma sistemi olmamasını da eleştirdi.