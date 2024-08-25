Üstel, sosyal medya sayfasından yayımladığı mesajlarda, Doğukan Ulaç’ın İstanbul Boğazı'nda 2 bin 836 yüzücünün katılımıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın genel klasmanında ikinci olduğunu belirterek Ulaç’ı bir kez daha tebrik ettiğini belirtti.

Üstel, “Sevgili Doğukan yeni başarısıyla yine bizleri gururlandırmıştır. Başarılarıyla, yüzmeye gönül vermiş çocuklara ilham veren Doğukan’ın başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Başbakan Üstel, Çin' de düzenlenen “Dünya Gençler Pist Bisikleti Şampiyonası’nda” başarı göstererek finale yükselen milli bisikletçi Emre Kaplan'ı da tebrik etti ve “İnanıyorum ki Emre’miz finallerde, bizleri en güzel şekilde temsil edecektir.” ifadelerine yer vererek Kaplan’a başarı diledi.