“Milli Eğitim Bakanımız, Adıyaman Valiliği ile daha çok insan gücü ve ek vinçler sağlanması için görüşmelerini sürdürüyor”

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman’a gönderdikleri kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlu şartlarda yürütmeye devam ettiğini; 35 kişinin bulunduğu çöken oteldeki kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, Adıyaman Valiliği ile daha çok insan gücü ve ek vinçler sağlanması için görüşmeler yaptığını kaydetti.

Başbakan Üstel, deprem ve depremzedelerle ilgili son gelişmeler hakkında saat 22.15’te yazılı açıklama da yaptı.

Üstel, Adıyaman’da bulunan ve depremde herhangi bir zarar görmeyen Canbulat Özgürlük Ortaokulu kafilesini sağ salim ülkeye getirdiklerini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Öte yandan Adıyaman’da bulunan yetkililerimizin yaptığı temasların ardından elde edilen teyit edilmiş verilere göre; deprem felaketinden ciddi şekilde etkilenerek çöken diğer otelde Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinde 24 öğrencimiz, 4 öğretmenimiz ve 11 velimiz konaklıyordu.

Deprem sonrası otelde bulunan 3 velimiz ve 1 öğretmenimiz kendi çabaları ile çöken binadan hafif yaralarla çıkmayı başardılar. Sağlık durumları iyi.

Geriye kalan 24 öğrencimiz, 3 öğretmenimiz ve 8 velimiz toplamda 35 vatandaşımız hala çöken binanın enkazı altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Adıyaman’a gönderdiğimiz kurtarma ekipleri çalışmalarını zorlu şartlarda yürütmeye devam ediyor.

İş makineleri de kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Milli Eğitim Bakanımız, Adıyaman Valiliği ile daha çok insan gücü ve ek vinçler sağlanması için görüşmelerini sürdürüyor.

Deniz yolu ile Türkiye’ye az önce varan 8 araç ve 30 kişiden oluşan Sivil Savunma ekibimiz ve 7 personel bir araçtan oluşan AKUT ekibi de Adıyaman’a doğru yola çıkmış bulunuyor. Bu ekibimizin de kısa bir süre içinde kurtarma çalışmalarına dahil olmasını bekleniyoruz.

Kamuoyuna düzenli ve doğru bilgi aktarımına devam edeceğiz.”