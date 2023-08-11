Başbakan Ünal Üstel, yeni kabineyi sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gitti.
Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel saat 17.00 civarında kabinedeki değişiklik listesini sunmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşüyor.
Başbakan Ünal Üstel, yeni kabineyi sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gitti.
Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel saat 17.00 civarında kabinedeki değişiklik listesini sunmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşüyor.
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