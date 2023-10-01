Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, ekonomik uçuş için yapılan çalışmaların neticelerinin 2024’te görüleceğini belirtti.

UBP’den verilen bilgiye göre, Girne Boğaz ve çevre köylerini ziyaret eden Üstel’e eşi Zerrin Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay eşlik etti.

Üstel, ziyarette yaptığı konuşmada, ulaşım ve elektrik konusunda yaşanan gelişmelere işaret etti.

Türkiye’den seferlerin artması için THY ve Anadolu Jet ile son günlerde önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Üstel, ekonomik uçuşlarla KKTC’ye geliş için yapılan çalışmalarda somut adımların 2024 yılı içinde görüleceğini söyledi.

Üstel, “ Yeni oteller 2024 Yılı’nda hizmete girecek. Yatak sayımız bir anda 40 Bin olacak. 2024 Yılı’nda daha çok turist, daha çok öğrenci, daha çok uçuş için çalışmalarımızı artırdık” dedi.

Türkiye ile KKTC arasında elektrik kablosu döşenmesi ile ilgili olarak Üstel, yakın zamanda açıklamasını yapacağız. Kablo döşemesi için fizibilite çalışmaları başladı. Elektrik kesintilerinden artık büyük ölçüde kurtulacağız. Arz güvenliğini sağlamış olacağız” dedi.

Üstel, yakında bitecek olan ihaleyle yeni jeneratörlerle Kıb-Tek’e takviye yapacaklarını söyledi.

-5 yıl içerisinde kablo ile elektrik gelmezse...

AKSA ile 1 yıl sonra masaya oturacaklarını ifade eden Üstel, “Maliyeti konuşacağız. 5 yıl içinde kablo ile elektrik gelmezse, AKSA ile sözleşme fesih olacak” dedi.

Kıbrıs Konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın KKTC’nin uluslararası camiada yerini alması için ortaya koyduğu çabaları yürekten desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Üstel, “ Tanınma için kollar sıvandı. Hükümetin görevi KKTC’yi buna hazır hale getirmektir. Gerekeni yapamaya devam edeceğiz” dedi.

-Hasıpoğlu

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da Başbakan Üstel’in başkanlığındaki hükümetin önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini belirtti ve “ Uzun zaman sonra hem icraat yapan hem parti bütünlüğünü koruyan bir Genel Başkanımız var. Öncelikle bir abimiz olarak kendisine katkıları için teşekkür ediyoruz” dedi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de Başbakan Üstel’in takdiri ile Sağlık Bakanı görevi aldığına işaret ederek, Üstel’den de aldıkları talimatlarla, kısa sürede bazı noktalarda önlem aldıklarını ve daha işlevsel bir sistem yaratmaya başladıklarını söyledi

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da Başbakan’ın takdiri ile göreve geldiğine işaret ederek, Çalışma hayatında önemli adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

-Kutay

UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay da “ İlk defa bir genel başkanın bölgelere böylesine sık ziyaretler yaptığına işaret etti ve “ Bu da bizi çok mutlu ediyor, daha da motive ediyor” dedi.