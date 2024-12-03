“Bu yargılama, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanacak doğal afetlerde böyle felaketlerin bir kere daha yaşanmaması adına bir örnek olacak”

“Hem bir başbakan hem de bir baba olarak buradayım”

Başbakan Ünal Üstel, İsias duruşması sonrası yaptığı açıklamada, bu yargılamanın, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanacak doğal afetlerde böyle felaketlerin bir kere daha yaşanmaması adına bir örnek olacağını düşündüğünü belirtti.

Yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de evlatlarını, Şampiyon Melekleri yitirdiğini ifade etti.

O günden bugüne verilen mücadeleye işaret eden Üstel, iktidarıyla muhalefetiyle duruşmaları yerinden takip ettiklerini anımsattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu davada bütünleştiğini tek yürek olduğunu kaydeden Üstel, “Bu çocuklar bizim ülkemizin çocuklarıdır. Bizim evlatlarımızdır, yavrularımızdır. Onların acısını unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Bu acıya neden olanların yargılanması için Türkiye Cumhuriyeti adaletine sığındıklarını anlatan Üstel, bugünkü duruşmada da sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildiğini belirtti. Sonraki duruşmanın iki gün sürebileceğini ve davanın o duruşmada sonuçlanabileceğini anlatan Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkı tarafından dört gözle beklenen cezanın verilmesi temennisini ifade etti.

-“Bu yargılama, bir örnek olacak”

Böylece en azından manen bir huzur bulunabileceğini anlatan Üstel, “Ama en önemlisi bu yargılama, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanacak doğal afetlerde böyle felaketlerin bir kere daha yaşanmaması adına bir örnek olur diye düşünüyorum” dedi.

Davayı hem bir başbakan hem de bir baba olarak takip ettiğini ifade eden Üstel, “Biz halkımızla, hukukçularımızla, siyasi partilerimizle burada olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Adalet tecelli edecek” diyen Üstel, 24 Aralık’ta herkesi manen rahatlatacak bir karar çıkacağı yönündeki umudunu ifade etti.

(DOĞ/ŞEB) Fotoğraflı

Haber: Doğuş Özokutan