Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ünal Üstel’i telefonla arayarak, 3 Haziran Cumartesi günü Ankara’da yapılacak yemin töreni ve sonrasında düzenlenecek resepsiyona davet etti. Başbakan Ünal Üstel’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet edeceği kaydedildi.