Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ünal Üstel’i telefonla arayarak, 3 Haziran Cumartesi günü Ankara’da yapılacak yemin töreni ve sonrasında düzenlenecek resepsiyona davet etti. Başbakan Ünal Üstel’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet edeceği kaydedildi.
Başbakan Üstel Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davetlisi Olarak Ankara’ya Gidiyor
Başbakan Üstel Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara’ya gidiyor.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ünal Üstel’i telefonla arayarak, 3 Haziran Cumartesi günü Ankara’da yapılacak yemin töreni ve sonrasında düzenlenecek resepsiyona davet etti. Başbakan Ünal Üstel’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet edeceği kaydedildi.
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