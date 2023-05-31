Sos Çocukköyü Derneği, “Çocukların Duyulmaya, Görülmeye Ve Cesaretlendirilmeye İhtiyacı Vardır...“ Sos Çocukköyü Derneği, “Çocukların Duyulmaya, Görülmeye Ve Cesaretlendirilmeye İhtiyacı Vardır...“

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ünal Üstel’i telefonla arayarak, 3 Haziran Cumartesi günü Ankara’da yapılacak yemin töreni ve sonrasında düzenlenecek resepsiyona davet etti. Başbakan Ünal Üstel’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet edeceği kaydedildi.