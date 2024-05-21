Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’un daveti üzerine ülkeye gelen Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva'yı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol da konuklara eşlik etti.

-Üstel: “3 devlet tek millet olarak her platformda bir arada olmalıyız”

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan ombudsmanlarını KKTC’de görmekten onur duyduğunu ifade ederek; Türkiye, Azerbaycan ve KKTC devletlerinin “3 devlet tek millet” olarak her platformda bir arada olmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı “KKTC’yi tanıyın.” çağrısını anımsatan Üstel, bu çağrı sayesinde KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT) gözlemci üye olduğunu ve KKTC ile istişarelerin arttığını belirtti. Üstel, Azerbaycan’a yaptığı ziyarete de değinerek, bu ziyaretinde resmi devlet protokolü ile karşılanmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 12 Haziran’da bir siyasi partinin davetlisi olarak Bakü’ye gideceğini de aktaran Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, devlet yetkililerine ve Yeni Azerbaycan Partisi’ne destekleri için teşekkür etti.

Yıllardır sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye “kol kanat gerdiğini” ve TC ile ülkedeki mücadeleci insanlar sayesinde bu topraklarda Türklerin varlığını sürdürdüğünü anlatan Başbakan Üstel, 20 Temmuz 1974 Barış Hareketi ile ise Kıbrıslı Türklerin özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti. Üstel, 20 Temmuz’un 50. yılında Azerbaycanlı yetkilileri ülkede görmekten mutluluk duyacağını da sözlerine ekledi.

-Malkoç: “KKTC tanınmasa da fiili bir gerçek…”

Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ise, sözlerine Başbakan Ünal Üstel’e kendilerini kabulünden dolayı teşekkür ederek başladı.

Ombudsman İlkan Varol’un daveti üzerine KKTC’ye geldiklerini belirten Malkoç, KKTC Ombudsmanı’nın Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği’nin (TÜRKOMB)üyesi olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği’nin (İİTOB) toplantılarına ise davet edildiğini belirten Malkoç, KKTC tanınmasa da fiili bir gerçek olduğunu vurguladı.

“KKTC haklı bir mücadele veriyor.” diyen Malkoç, TDT’nin kurulmasının ve KKTC’nin bu Teşkilat’ta gözlemci üye olmasının önemine değindi.

-Aliyeva: “Her zaman destek olmaya hazırız”

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva da, üç devletin bir millet olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. “Bizim yolumuz Türk birliğidir.” diyen Aliyeva, Türk devletlerinin bir olduğu zaman güçlü olduğunu anlattı.

Ombudsmanların ayrımcılık yapmadan insan haklarını savunma görevini üstlendiğini vurgulayan Aliyeva, Kıbrıslı Türklere davalarında her zaman desteğe hazır olduklarını kaydetti.