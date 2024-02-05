Üstel: “Anavatan Türkiye’nin gücünü her daim yanımızda hissediyoruz"

Başbakan Ünal Üstel, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Başbakan Ünal Üstel, bölgeyi iyi bilen ve Rum zihniyetini yakından tanıyan Hulusi Akar’ın adada olmasının önemine değindi, “Anavatan Türkiye’nin gücünü her daim yanımızda hissediyoruz" dedi.

-Üstel

Rum zihniyetinin değişmediğini ve bunu dünyaya bir türlü anlatamadıklarını ifade eden Üstel, “Avrupa Birliği’nin şımarık çocuğu” olarak nitelediği Rumların her fırsatta Türk tarafına suç atmaya devam ettiğini söyledi.

Üstel kabulde şöyle konuştu:

“Anavatanımız Türkiye hiç bir emeği, hiç bir zaman bizlerden esirgememiştir. Ne yazık ki geçmişte ulusal davamız karşında Rum zihniyeti neyse bugünde aynıdır… Rumlar dış dünyaya ve uluslararası topluma şirin gözükmek için kendilerini hep çözüm isteyen, KKTC'yi ise çözüm istemeyen taraf olarak gösteriyorlar. Maalesef bu politik düşünce ve zihniyetlerini dünyaya çok güzel lanse ediyorlar. Rumlar Hristiyan aleminin büyük bir kesiminin şımarık çocuğu durumundadır. Bugün Akdeniz'in göbeğinde hemen yanı başımızda İsrail’in Filistin'de yaptığı katliamlara şahit oluyoruz. Çocuklar, kadınlar öldürülüyor… Soykırım yaşanıyor. Avrupa ses çıkarmıyor. Dünyanın sesi çıkmıyor. Bir tek Anavatanımız Türkiye buna ses çıkarıyor. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan her platformda “katliam son bulsun” çağrısı yapıyor. Ancak Avrupa buna kulak tıkıyor. 1974 Mutlu Barış Harekatı olmasaydı bizler de olmayacaktık. Bizim Filistin'den tek farkımız, bir anavatanımızın olması… Türkiye Cumhuriyeti bizim et ve tırnak gibi olduğumuz anavatanımızdır.”

-Akar

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, dünden itibaren, başta Maraş olmak üzere çeşitli ziyaretler yaptıklarını anımsattı ve “Çok güzel temaslarda bulunduk özellikle Maraş’taki çalışmaları yerinde izledik ama orada daha yapacak işler var” dedi. Akar, ziyaretin buraya verdikleri önemin anlaşılması açısından da önemli olduğunu belirterek, “Kıbrıs meselesi bizim milli meselemizdir. Kıbrıs’ın güvenliği ve halkın refahı önceliğimizdir. Buradaki çalışmalarımızı omuz omuza sürdüreceğiz” dedi.