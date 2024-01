Başbakan Ünal Üstel, Traktör ve Ekipman Alınmasına Yönelik Tarımsal Mekanizasyon Kredi Paketi (Tarım Destek Paketi) ile İkinci İlk Evim Kredisi Paketi’nin hayata geçirildiğini duyurdu.

Başbakan Üstel açıklamasında, “2024 yılında tüm sektörlere ve özellikle gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğimizi, 2024 yılının gerek yatırımlar gerek destekler konusunda 2023 yılından çok daha güzel olacağını defalarca vurgulamıştık. Bunların sadece laftan ibaret olmadığını gösteren yeni yılın ilk müjdelerini sizlerle paylaşmak istiyorum” diyerek, kredi paketlerine ilişkin detayları paylaştı.

- Traktör ve Ekipman Alınmasına Yönelik Tarımsal Mekanizasyon Kredi Paketi (Tarım Destek Paketi)

Buna göre, tarımsal ve hayvansal üretim kapasitesinin artırılması amacıyla kullanılmak üzere traktör ve traktöre monte edilmek suretiyle kullanılabilecek ekipman alınmasına yönelik 1.8 Milyon liraya kadar olan kredi paketi devreye girdi.

Paket kapsamında kullandırılacak kredi 60 ay vadeli olup, aylık eşit taksitli veya faaliyet alanına göre çiftçi ve hayvancımızın tercihi çerçevesinde, 3-6-12 ayda bir eşit taksit ödemeli olacak.

Kredi limiti ise; kuru tarım ve hayvancılık faaliyetinde kullanılacak traktörler için 1 buçuk milyon TL’yi geçmemek üzere satın alınacak traktör değerinin azami yüzde 75’i, sulu tarım faaliyeti faaliyetinde kullanılacak traktörler için bir milyon TL’yi geçmemek üzere satın alınacak traktör değerinin azami yüzde 75’i, traktöre monte edilebilecek ekipman için 300 bin TL’yi geçmemek üzere satın alınacak ekipman değerinin yüzde 100’ü kadar olacak.

Kredi aylık yüzde 2,25 ve yıllık yüzde 27 sabit faiz oranı ile kullandırılacakken, bu krediler için bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon veya masraf alınmayacak, pul vergisinden de muaf tutulacak.

Başvuruda bulunulabilecek bankalar ise şunlar:

“Albank Ltd.; Asbank Ltd. ;Creditwest Bank Ltd.; K. İktisat Bankası Ltd.; K. Kapital Bank Ltd.; K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd.; Limasol Türk Koop. Bankası Ltd.; Novabank Ltd.; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; T. İş Bankası A.Ş.; Türk Bankası Ltd.; Universal Bank Ltd.; Yakın Doğu Bank Ltd.”

-İkinci İlk Evim Kredisi Paketi

İlk defa konut sahibi olacak gerçek kişilerin konut alımları için oluşturulan “İlk Evim Kredi Paketi” ise 24 Temmuz 2023 tarihinde duyurulmuş, 307 milyon TL kredi kullandırılarak 262 kişi ev sahibi yapılmıştı.

Kredi paketinin gördüğü yoğun ilgi nedeniyle ise İkinci ilk Evim Destek Paketi hayata geçirildi.

Kredi paketinden KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi olmayan ve hane geliri 155 bin TL’yi geçmeyen KKTC vatandaşları yararlanacak.

Söz konusu kredi aylık eşit taksitli, azami 120 ay(10 yıl) vadeli ve 1,6 milyon TL’yi geçmemek üzere satın alınacak konutun değerinin azami yüzde 80’i kadar olacak.

Kredi faiz oranı bugün itibarıyla aylık yüzde 1,75 ve yıllık yüzde 21 olacak, bu krediler için bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon veya masraf alınmayacak. Bu kredi ile satın alınan konutlar için alıcı, satış ve ipotek işlemleri için tapuda ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlardan da muaf tutulacak.

Başvuruda bulunulabilecek bankalar ise şunlar:

“Albank Ltd.; Asbank Ltd.; Creditwest Bank Ltd.; K. İktisat Bankası Ltd.; K. Kapital Bank Ltd.; K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd.; Limasol Türk Koop. Bankası Ltd.; Novabank Ltd.; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; T. İş Bankası A.Ş.; Türk Bankası Ltd.; Universal Bank Ltd.; K. Vakıflar Bankası Ltd.; Yakın Doğu Bank Ltd.”