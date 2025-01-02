Başbakan Ünal Üstel, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel mesajında, dargınlıkların unutulmasını, kardeşlik ve hoşgörü duygularının ön plana çıkmasını temenni etti.

Üstel’in mesajı şöyle:

“Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan üç ayların başlangıcı; yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı Regaip Kandili’ni karşıladığımız bu mübarek gün ve gecede dargınlıkların unutulmasını, kardeşlik ve hoşgörü duygularının ön plana çıkmasını temenni ederim. Tüm halkımızın, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin üç aylar ve Regaip Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, tüm insanlığa sevgi ve huzur getirmesini dilerim.”