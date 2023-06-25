"Bugün yeni bir istikrarlı dönemin başlangıcı olacak"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı, Başbakan Ünal Üstel Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra konuşan Üstel, halka seslenerek, sandığa gelmeleri ve oy vererek vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Başbakan Üstel ve eşi Zerrin Üstel oylarını Alsancak İlkokulu'ndaki 146 numaralı sandıkta kullandı.

"Hayırlara vesile olsun" diyerek oyunu kullanan Üstel, ardından basına kısa bir açıklama yaptı.

"Ülkemizi daha ileriye götürmek için önemli bir gün"

Üstel, açıklamasında, 2 aylık bir seçim çalışması döneminin bugün sona eriyor olduğuna işaret ederek, yarın itibarıyla hükümetin problemleri çözmek adına daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde çalışacağını, bu zor günlerde halkı rahatlatacak tedbirleri süratli bir şekilde hayata geçireceğini kaydetti.

Seçim sürecinde KKTC halkının büyük bir demokrasi sınavı verdiğini ve bu sınavın bugün verilecek oylarla tamamlanacağını söyleyen Başbakan, havaların sıcaklığına rağmen öğle saatlerinde halkın süratli bir şekilde gelip oylarını kullanacağına inanç belirtti.

Üstel, "Bugün yeni bir istikrarlı dönemin başlangıcı olacak. Bugün ülkemizi daha ileriye götürmek için önemli bir gün" dedi,