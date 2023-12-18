“İstanbul'dan, 2024 yılının çok daha iyi olacağına dair umudumuzu güçlendirerek döndük”

Başbakan Ünal Üstel, dün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.

“Bizlerden gelen görüşme talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’la birlikte İstanbul’da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla, bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik” diyen Üstel, “Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerin yanısıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hükümet olarak yürütmüş olduğumuz enerji, sağlık, ulaştırma ve eğitim alanlarında yapılacak yeni yatırımların ele alındığı görüşmede, hükümetin başı olarak ben de görüşlerimizi ortaya koyma fırsatı buldum.” İfadelerini kullandı.

Yapılan toplantıda, iki devletli çözüm modelindeki kararlı duruşun altını bir kez daha çizme fırsatı yakaladıklarını kaydeden Başbakan Üstel, görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, yürütülmekte olan Kıbrıs politikasına desteğinin de bir kez daha teyit edildiğini vurguladı.

Başbakan Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Öte yandan KKTC'nin kalkınması için gerekli görülen, Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile elektrik gelmesi ve enterkonnekte sisteme geçilmesi, sağlık, turizm, eğitim ve ulaştırma gibi diğer alanlarda yapılacak olan yatırımların bir an önce tamamlanması için Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin tam ve samimi desteğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

2024 yılında özellikle enerji alanında önemli yatırımlar bizi bekliyor. Kablo ile elektrik getirilmesi projesinin fizibilite çalışmalarının nisan veya mayıs ayında tamamlanmasının ardından başlatılacak asrın ikinci en önemli projesi ile KKTC’nin enerji geleceğinin garanti altına alınması konusu son derece önemlidir.

Oldukça olumlu bir havada ve sonuç odaklı gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, İstanbul'dan ülkemize, 2024 yılının çok daha iyi olacağına dair umudumuzu güçlendirerek döndük.

Bu vesile ile göstermiş oldukları misafirperverlikten ve yakın ilgiden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a en içten teşekkürlerimi sunarım.”