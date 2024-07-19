Başbakan Ünal Üstel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve heyetini kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu'nda yer alan görüşmede konuşan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanının davetiyle geldiklerini ifade ederek, gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti.

Dervişoğlu, Kıbrıs meselesini önemli ve kendi meseleleri olarak gördüklerini belirterek, Barış Harekatı'nın herkese, tüm adaya barış huzur getirdiğini kaydetti.

Geride kalan 50 yılda da bunun görüldüğünü ifade eden Dervişoğlu, her şeye rağmen KKTC yönetiminin ortaya koyduğu iyi niyeti Rum tarafının doğru algılamadığını, AB ve BM’nin de gerekli adımları atmadığını söyledi.

İzolasyonların bertaraf edilmesi, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yeri alması, hak ve hukukunun korunması için doğru adımların atılmasında, milli meselede her zaman KKTC’nin yanında ve destekçisi olacaklarını belirten Dervişoğlu, KKTC’nin TDT’de de gözlemci değil asli üye olması için Türkiye tarafından atılması gereken adımlar varsa destekleyeceklerini kaydetti.

Dervişoğlu, Rum ve Yunanistan tarafından Kıbrıs Türk halkının haklarının, bağımsızlığının görmezden gelinmesinin kabul edilmez olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ın kendileri için stratejik önemi olan bir toprak parçası değil kale olduğunu vurguladı.

İleriye dönük hedeflerde barış huzur kardeşlik istediklerini ve bunun için iki devletli bir yapının sürmesini istediklerini belirten Dervişoğlu, yeni maceralara girmenin gereğinin olmadığını, İki egemen eşit devlet tezinin sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de, İYİ Parti heyetini KKTC’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini, ancak Türkiye’nin harekat ile adaya bölgeye barış huzur getirdiğini kaydetti.

İsrail’in Gazze’yi yok etmek için yaptığı saldırılara işaret eden ve saldırıları herkesin seyrettiğini ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının da aynı acıları yaşadığını belirtti.

“Biz barışı kutlarken Rumlar savaşa hazırlık yapmak için Yunanistanla savunma anlaşması imzalayacak” diyen Üstel, TBMM’de oy birliği ile alınan karar için halk adına teşekkür etti, “Bu bizim için ikinci bayram oldu” dedi.

Bunun için Cumhuriyet Meclisini toplayacaklarını belirten Üstel, “Rum zihniyeti değişmedi değişmeyecek bize her türlü baskı yapılıyor ama biz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte gelişmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Rum Yönetimi'nin şimdi de KKTC ekonomisini hedef aldığını, ülkeden ev alanları tutukladığını ancak AİHM’in iç hukuk yolu olarak kabul ettiği taşınmaz mal komisyonunun çalıştığını ifade eden Üstel, “Üçüncü alman vatandaşını tutukladılar, bu KKTC ekonomisine darbe vurmak için yapılıyor” dedi.

Benzin fiyatını düşük tuttuklarını, alışverişin ülkede daha uygun ve ucuz olduğunu, Rum'un da ekonomisinin KKTC’ye kaymasını hazmedemediğini anlatan Üstel, KKTC ekonomisi iyi noktada olunca tutuklamaların başladığını kaydetti.

Güney hava limanını tercih eden Üçüncü ülke vatandaşlarına Ercan’ı kullanması çağrısında bulunan Üstel, Azerbaycan ile gelişen ilişkiler ve ticarete de değindi, bunun geliştirileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı.