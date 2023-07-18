Başbakan Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ankara'da elektrik için mutabakat zaptı imzaladı
Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmenin sonunda, Türkiye ile KKTC arasında oluşturulacak çift yönlü elektrik (Türkiye'den kablo bağlantısıyla KKTC'ye elektrik ulaştırma) projesine yönelik devletlerarası mutabakat metnine de imza konuldu.
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