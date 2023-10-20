Başbakan Ünal Üstel, 7-9 Kasım tarihlerinde yapılacak 13’üncü Spor şurasında görev alacak komiteyle toplantı yaptı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi ve şura komite üyeleri yer aldı.

Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, hükümet olarak Kasım ayında yapılacak şurada çıkacak kararları önemsediklerini ifade ederek, “Uzun yıllardır yapılamayan Spor Şurası ülke gençliğimiz ve sporumuz için çok önemlidir. Hükümet olarak şurada üretilecek kararları önümüzdeki dönemde sırayla hayata geçirme hedefindeyiz” dedi.

Üstel, “Ülkemizin her alanında gençlerimiz için üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Yeter ki birlikte olalım beraber olalım kararlı olalım ülkemizin geleceğini şekillendirelim” şeklinde devam etti.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ise ülke sporuna yön vermek, spor alanında günümüz standartları ve yeniliklerinin yakalanması adına 13. spor şurasının yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Cahitoğlu, şöyle devam etti:

“Üç yılı geçmeyecek şekilde planlanan bu organizasyon son olarak 2018 yılında yapıldı. Gerek pandemi gerekse ülkemizdeki diğer koşullardan ötürü zamanlaması biraz ileriye atılan spor şurası 7- 9 Kasım tarihlerinde toplanacak. Çok geniş katılımlı, spor alanına katkı koyabilecek tüm paydaşların katılımının sağlanacağı spor şurasına yaklaşık 400 kişinin katılması bekleniyor”

İki aydır toplantılarına devam edildiğini ve gerek federasyonlar, gerekse kendi aralarında toplantılar yaparak spor şurasında yol haritası ve komisyon konularının belirlendiğini kaydeden Cahitoğlu, başarılı sporcuların ödülle teşvik ve desteklenmesi, tesisleşme, sponsorluk, okul sporları, dış ilişkiler ve spor teşkilatı konularının “KKTC Spor Politikası” ana başlığı altında görüşülmesinin planlandığını belirtti.

Spor Şurası Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi da konuşmasında, spor şurasının oldukça önemli olduğuna inandığını ve ilk günden itibaren çalışmalara güçlü bir destek verdiğini söyledi.

Ekmekçi, şöyle devam etti:

“Ekip arkadaşlarımla birlikte, Başbakanımız ve ekibinin bu süreçte ortaya koymuş olduğu çaba ve emek için çok teşekkür ederim. Eminim birçok insan ‘Daha önce de şura kararları alındı da, ne oldu diye?’ endişe etmektedir. Ben ve arkadaşlarım bilinmesini isterim ki biz son derece kararlıyız. Alınacak olan kararların önümüzdeki süreçte devlet politikası haline gelmesi ve uygulanması için Başbakanlığınız döneminde gerekli çalışmaları yapacağız.”