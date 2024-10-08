Başbakan Ünal Üstel, Gazze’de işgalin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, işgale bir an önce son verilmesi, bölgeye kalıcı bir barışın gelmesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, Gazze’deki işgalin birinci yılı dolayısıyla sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, “Bir yıl boyunca Gazze’de yankılanan acı çığlıkları ve masum insanların yaşadığı dramı derin bir hüzünle izledik ve ne yazık ki hala izlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Her yeni günle birlikte, insanlığın vicdanına hitap eden bu trajedinin sona ermesi gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz. Bizler, Anavatan Türkiye’nin güçlü desteği ve Kıbrıs Türk halkının samimi duygularıyla, Gazze’deki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını bir kez daha haykırıyoruz.

Bu işgalin sona ermesi, Filistinli kardeşlerimizin barışa ve özgürlüğe kavuşması için uluslararası topluma ve vicdan sahibi herkese bir kez daha güçlü bir çağrıda bulunuyorum.

Masum sivillerin hayatlarının altüst edildiği, temel insan haklarının çiğnendiği bu işgal son bulmalıdır. Artık kanın, gözyaşının ve adaletsizliğin son bulma zamanı gelmiştir.

İşgale bir an önce son verilmeli, bölgeye kalıcı bir barışın gelmesi sağlanmalıdır. Bu, sadece Gazze’nin değil, tüm dünyanın barışı için önemli bir adımdır. Gazze’deki kardeşlerimize sabır diliyorum; bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her daim yanınızdayız.

Birlik ve dayanışma içinde daha aydınlık bir geleceği inşa edeceğimize olan inancım tamdır. Kalbimiz, her zaman olduğu gibi sizinledir.”