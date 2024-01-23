"Bu proje sayesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahilleri artık daha güvenli ve Akdeniz'deki ve Mavi Vatan'daki söz hakkımız daha çok olacak"

Başbakan Ünal Üstel, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi'ne ilişkin, "Bu proje sayesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahilleri artık daha güvenli ve Akdeniz'deki ve Mavi Vatan'daki söz hakkımız daha çok olacak." dedi.

Üstel, Ankara'da JW Marriott Otel'de düzenlenen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi imza töreninde konuştu.

Söz konusu projenin, KKTC için heyecan verici ve önemli bir proje olduğunun altını çizen Üstel, şöyle devam etti:

"Bu proje sayesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahilleri artık daha güvenli ve Akdeniz'deki ve Mavi Vatan'daki söz hakkımız daha çok olacak. Kıyılarımızda ne olup bittiğini, bu projeyle oturduğumuz yerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak üç merkezden, bütün bunları denetleyebileceğiz, görebileceğiz ve izleyebileceğiz. Olası bir tehlike karşısında, bütün bunlardan önceden haberdar olacağız ve zaman zaman denizlerdeki deniz taşımacılığında yaşanan deniz kirliliğinden dolayı da neler olabileceğini görüp, anında müdahale etmiş olacağız. Bütün bunların yanında, bizim gemilerimiz de artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin limanından seyre çıktığı zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne varıncaya kadar kendilerini izlemiş olacağız."

Üstel, "Hemen Akdeniz'in yanı başında, aylardır bir savaş yaşanıyor. Savaştan artık çıktı, soykırım yaşanıyor, kadın, çocuk demeden bombalar altında inim inim insanlar ölüyor. Dünyanın kılı kıpırdamıyor, bir tek anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan her platformda çağrı yaptı; bir an önce barış olsun ve bu insanlık dramına son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

- Mutlu Barış Harekatı 50. yılına girdi

Kıbrıs Türk halkının zulümlere, baskılara ve soykırıma maruz kaldığını hatırlatan Üstel, "1974 Mutlu Barış Harekatı'yla özgürlüğümüze kavuştuk. Ama bizim bugünlere gelmemizde... Şu anda yanı başımızda yaşanan, Filistin'de, Gazze'de olan soykırımdan bir farkımız var. Değerli katılımcılar, bizim anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti var." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, 100'üncü yılını kutlarken KKTC'nin de 40'ıncı yılını kutladığını ve bunun mutluluğu içerisinde olduğunu aktaran Üstel, Mutlu Barış Harekatı'nın da 50'nci yılına girdiğini hatırlattı.

Üstel, söz konusu projede bulunmaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türkiye ile yapılan protokollerin KKTC'yi rahatlattığına dikkati çekti.

Başbakan Üstel, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, malumunuz, dünyada ambargolar altında, baskılar altında, izolasyonlar altında. Hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz. Ama anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin sayesinde bu baskıları hissetmiyoruz ve bu baskılar maalesef ulaşımda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uygulanıyor, hem denizde hem havada, bu izolasyonlar altında ulaşım yapma mücadelesi veriyoruz."

Bu nedenle bugün imzalanacak projenin hayati ve önemli olduğuna dikkati çeken Üstel, KKTC'de bütün büyük projelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştiğini söyledi.

Üstel, yapılan projelerle, Anadolu'dan çıkan suyun asma borularla Kuzey Kıbrıs Geçitköy göletine aktığını ve 2016'dan beri KKTC'de yaşanan su sıkıntısının ortadan kalktığına dikkati çekti.

- KKTC'nin dünyaya açılan penceresi: Ercan Havalimanı

Üstel, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarıyla Ercan Havalimanı'nın açılışının yapıldığını anımsatarak, "Çağdaş dünyaya açılan pencereyi bize açtı ama oradan da kalkan uçaklarımız üçüncü ülkeye giderken izolasyonlar altında olduğumuz için, ambargolar altında olduğumuz için Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir havalimanına inme mecburiyeti var." dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'den kabloyla enerjinin KKTC'ye getirilmesine ilişkin planlanan üçüncü projeyle de KKTC'deki enerji sorunun ortadan kalkacağını ve yeşil enerjinin önünün açılacağını ifade etti.