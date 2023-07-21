Başbakan Ünal Üstel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindeki Eko Avrasya Vakfı heyetini kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel kabulde yaptığı konuşmada, 49 yıl önce gerçekleşen harekâtın, Kıbrıs Türk halkına özgürlük ve egemenlik getirdiğini belirterek, “Bizlerle 20 Temmuz coşkusunu ve aynı duyguları yaşamak için ülkemizde bulunmanızdan duyduğum memnuyeti ifade eder, ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Barış Harekatı’nın yıl dönümünde KKTC’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söylerek Başbakan Üstel’e kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.