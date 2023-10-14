Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını tamamlayan Başbakan Ünal Üstel bu akşam yurda dönüyor.

Dinçyürek Lefke Cengiz Topel Hastanesi'ni ziyaret etti Dinçyürek Lefke Cengiz Topel Hastanesi'ni ziyaret etti

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel ve heyetini taşıyan uçağın geceyarısı Ercan Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor