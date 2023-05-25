Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, heyette, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, hukukçular ve danışmanlar yer alıyor.

Adıyaman’da deprem felaketinde yaşamlarını yitiren "Şampiyon Melekler"in devam eden İSİAS Otel soruşturması süreci hakkında bilgi alınacağı ve kurtarma faaliyetlerinde yer alanların ifade vereceği belirtildi.