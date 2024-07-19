Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamalarına katılmak üzere ülkede bulunan Azerbaycan heyetini kabul etti.

“Gardaş” ülke Azerbaycan heyetini KKTC’de ağırlamaktan onur gurur duyduğunu ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e KKTC’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başbakanlık Şeref Salonu'nda yer alan görüşmede söz alan Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, heyeti ve şahsı adına KKTC’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Emiraslanov, bu özel gününde mukaddes bayramında KKTC’nin yanında olmaktan çok büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Birlikte çalışarak güzel işler başaracaklarını, ilişkileri geliştireceklerini belirten Emiraslanov, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TDT zirvesine katılması, Azerbaycan parlamentosu tarafından dostluk grubu oluşturması, Başbakan Üstel ile Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Azerbaycan ziyaretlerinin, iki ülke arasındaki karşılıklı dostluk kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

İlişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade eden Emiraslanov, Milli Eğitim Bakanlığı heyetinin de Azerbaycan’da geniş temaslarda bulunduğunu anımsattı, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Emiraslanov, “En büyük arzumuz; gardaş KKTC’nin Türk devletleri teşkilatına ve İslam ülkeleri teşkilatına tam üye olmasıdır, daha sonra da tanınmasıdır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel de, Azerbaycan heyetini KKTC’de ağırlamaktan büyük onur gurur duyduğunu söyledi.

KKTC’ye destek veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan yetkililerine teşekkür eden Üstel, KKTC’ye verilen desteğe teşekkür etti, her alanda kapıları yavaş yavaş açmaya başladıklarını kaydetti.

Bir millet üç devlet olarak her alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmaları anlatan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteklerine vurgu yapan Üstel, Karabağ’da ortaya konan başarıyı kutladı.

“Bugün bizim en büyük bayramımız çok gururlu mutluyuz” diyen Üstel, dün TBMM’de alınan iki devletli çözümü destekleyen kararı tarihi bir karar olarak niteledi ve oy birliği ile alınan kararın ikinci büyük bayramları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’e desteğinden dolayı teşekkür eden Üstel, KKTC’nin TDT’de tam üyeliği için verilen desteğe teşekkür etti, mücadelenin üç devlet olarak süreceğini söyledi.

Azerbaycan heyetinde yer alan Diaspora Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Hikmet Mammadov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Fatma Yıldırım, Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Musa Quliyev de, tek tek söz aldı, destek belirtti ve her alanda işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.

Görüşmede hediye takdimi de yapıldı.