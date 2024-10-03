“Polis teşkilatının nasıl güçlendirilebileceği konusu görüşüldü”

“Yolların güneş enerjisi ile ışıklandırılması için de bir çalışma yapıldı”

“15 Kasım’da Cevdet Yılmaz adaya gelecek”

Başbakan Ünal Üstel ve heyeti Türkiye temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

Adaya dönüşünde Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yapan Başbakan Üstel’e, Türkiye’de de yanında bulunan hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı eşlik etti.

Basın toplantısında Türkiye temaslarını değerlendiren Üstel, koalisyon ortakları ve bazı bakanlarla birlikte Türkiye’de en üst düzeyde görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Üstel, bölgede yaşanan savaşlara değinerek, Türkiyeli yetkililerin Türkiye’nin çevresinde ateş çemberi varken kendilerine vakit ayırmasının Kıbrıs Türk halkına ve KKTC Hükümetine ne kadar değer verdiklerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

-“Kısa, orta ve uzun vadede izlenecek yollara ilişkin çalışmalar yaptık”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bazı bakanlarla bir araya geldiklerini aktaran Üstel, görüşmelerde kısa, orta ve uzun vadede izlenecek yollara ilişkin çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile polis teşkilatının nasıl güçlendirilebileceği konusunda görüştüklerini kaydeden Başbakan Üstel, Yerlikaya’nın yakında KKTC’yi ziyaret edeceğini de ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile ulaştırma alanında yaşanan sıkıntıları masaya yatırdıklarını ve öncelikleri ortaya koyduklarını ifade eden Üstel; Girne-Çatalköy, Çatalköy-Değirmenlik, Dipkarpaz Manastır Yolu ile Kayalar ve Sadrazamköy’e giden yolun öncelikli olarak yapılmasının görüşüldüğünü aktardı. Üstel, yolların güneş enerjisi ile ışıklandırılması için de bir çalışma yapıldığını kaydetti.

-“Bu sene narenciye ürünü Türkiye’ye ulaşacak”

Geçen sezon narenciye sektöründe yaşanan sıkıntıları da anımsatan Üstel, yeni dönemde sorunların süratli şekilde ortadan kaldırılacağını ve bu sene narenciye ürününün Türkiye’ye ulaştırılacağını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin girişimleri ile Güney Kıbrıs’ta Kuzey’e turist getiren operatörlere baskılar yapıldığını anlatan Üstel, 2024-2025 İktisadi Mali İş Protokolü kapsamında “Ada Kıbrıs”ın İngiltere’de ve Almanya’da tanıtılması için girişimler yapıldığını, Türkiye içinde tanıtılması için de ilgili bakanlıklar arasında protokol imzalandığını belirtti.

-“Türkiye’den gelecek enerji ile ilgili fizibilite çalışmaları tamamlandı”

Kablo ile elektrik konusuna işaret eden Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşmelerine de değindi. Üstel, Türkiye’den gelecek enerji ile ilgili fizibilite çalışmalarının tamamlandığını kaydederek, 15 Kasım’da Cevdet Yılmaz’ın adaya geleceğini ve konuya ilişkin detayların o zaman paylaşılacağını söyledi.

Enerjide arz güvenliğini sağlamak için bir takım yatırımlar yaptıklarını aktaran Üstel, ziyaretlerinde kabloyla enerji gelene kadar ihtiyaç olanların çalışmasının yapıldığını da belirtti.

Başbakan Üstel, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmelerinde ise bölgede devam eden savaşları ve KKTC’de alınabilecek önlemleri ele aldıklarını aktardı.

Üstel, Türkiyeli yetkililere böylesi bir dönemde kendilerine vakit ayırmaları dolayısıyla teşekkür ederek sözlerini tamamladı.