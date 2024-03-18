“Sosyal devlet anlayışının başlıca gereği olarak yaşlılarımıza daimî sevgi ve saygı, çağdaş normlarla bakım hizmeti, temel görevimiz olmaya devam etmektedir.”

Başbakan Ünal Üstel sosyal devlet anlayışının başlıca gereği olarak yaşlılara sevgi saygı ve çağdaş normlarla bakım hizmetinin hükümetin temel görevi olmaya devam ettiğini bildirdi.

Başbakan Üstel yayınladığı 18-24 Mart Yaşlılar Haftası mesajında "Kıbrıslı Türkler olarak aile kurumu bizler için çok önemli olmakla birlikte, ailelerimizin çınarları olan atalarımız ve yaşlılarımız değerlerimizi ve kültürel mirasımızı nesilden nesile taşımamıza yardımcı olan değerli varlıklarımızdır.” ifadelerine yer verdi.

Üstel, en büyük arzularının, yaşamları boyunca toplumlarına yararlı olmak, çocuklarını Kıbrıs Türk kültürü ve aile yapısına uygun şekilde büyütmek ve yetiştirebilmek için çaba gösteren insanların, yaşlılık evrelerinde hayatlarını konforlu ve huzurlu bir ortamda geçirmeleri olduğunu kaydetti.

Hükümetin, yaşlı insanların yaşam standartlarının yükseltilmesinin ve ihtiyaç duydukları hizmetlere kolaylıkla erişebilmelerinin sağlanmasını öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğünü de belirten Üstel, “Sosyal devlet anlayışının başlıca gereği olarak yaşlılarımıza daimî sevgi ve saygı, çağdaş normlarla bakım hizmeti, temel görevimiz olmaya devam etmektedir.” dedi.

Üstel mesajında şunları kaydetti:

“Unutmayalım ki, yaşamsal döngünün değişmez gerçeği yaşlılık hepimizin elbet bir gün kapısını çalacaktır... Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamamız gerektiğinin bilincindeyiz. İşte bu gerçek, bizlerin, siyasi amaçtan çok öte insani değerlerimizi öne çıkarmaktadır. İnsan odaklı, gencinden yaşlısına hizmet etmemizde en büyük motivasyonumuzdur...İnsanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım görmeleri en doğal haklarıdır. Yaşlılarımızın sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak, yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğu ve öncelikli görevlerindendir. Bu nedenle gerek sivil toplum kuruluşlarımızın gerekse de duyarlı vatandaşlarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız vardır. Yaşlılarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek ve bizler için ne kadar değerli olduklarını anlamalarını sağlamak adına elimizden gelen tüm çabayı ortaya koymayı sürdüreceğimizi bir kez daha yineliyor, bu duygu ve düşüncelerle 18-24 Mart Yaşlılar Haftasını kutluyor, tüm büyüklerimize, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşamlar diliyorum."