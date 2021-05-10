Dr. İlker İpekdal

Bir yıldan fazladır pandemi ile uğraşıyoruz ama bazı konularda neyin ne olduğu hala belli değil.
Bunlardan bir tanesi de karantina, izolasyon konularında yetkinin ve yönetimin kimde olduğu.
Bunun cevabı olarak Filyasyon ekibini adres göstersek de filyasyonun başında kimin olduğu ve kim tarafından atandığı da hala muamma.
Dolayısıyla, bir temas durumunda ses çıkaramayan vatandaş soluğu dört duvar arasında, standart altı bir yemeğe ve bir buçuk litrelik suya zorla talim ettirilirken, gücü olan güzel otellerden birinde sevgilisi ile doğum günü bile kutlayıp şampanya patlatabiliyor.
Kendisini bilinçli ve dokunulmaz ilan eden bazı kesimler ise, kendi kendisini evinde izolasyona alabiliyor ve kimsecikler ses çıkarmıyor.
Özeti, temaslı bir kimsenin hangi kriterlere göre ev izolasyonuna alınacağı veya temaslı oteline gönderileceği net değil.
Örneğin, Sayın Erhan Arıklı temaslı olduğu Eylül 2020’de, ev izolasyonuna alınmayıp kendi tercih ettiği bir otele yerleştirilmiş ve uzunca bir süre de orada kalmıştı. Halinden de memnun idi. Ancak, hükümetin zor günlerde karantina oteline bonkörce yaptığı ödemeleri de eleştirmekten geri kalmamıştı.
Aralık 2020’de eski Sayın Ali Pilli ise, temaslı olması nedeniyle kendisini evinde izole etmişti. Benzer şekilde, Sayın Kudret Özersay da Nisan 2021’de temaslı olduğunu açıklayarak kendisini izole ettiğini duyurmuştu.
Diğer taraftan, doktorların hiç biri temaslı olduğu dönemde karantina oteline yerleştirilmedi, kendilerini evlerinde izole ettiler.
Diğer sağlık personelinde ise, özellikle hemşirelerde her ne hikmetse, ailece temaslı olmalarına rağmen evlerinde izole taleplerine karşılık verilmeyip ayrı otellere dağıtılan aileler bile oldu!
Görüldüğü üzere, ister siyasi, ister sağlıkçı ister başka meslek alanında olsun, temaslı bir kimsenin hangi kriterlere göre otel veya ev tercihi yapılacağı tamamen muamma!
Ve son olarak geçtiğimiz hafta, Başbakan Sayın Ersan Saner de temaslı olduğu için karantina oteline yerleştiğini duyurdu.
Sayın Saner’in karantina adresi ise, kendisini milletvekili seçerek Cumhuriyet Meclisi’ne gönderen Gazimağusa oldu. Buradaki Palm Beach Otel’e yerleşti!
Karantina oteline yerleşme gerekçesi de temas takip ekibinin uyguladığı kurallar çerçevesinde olduğu açıklandı.
Nedense Sayın Başbakan’ın neden evinde izole olmadığını merak ettim.
Nedense Sayın Başbakan’ın karantina oteline yerleşmesini yadırgadım.
Nedense Sayın Başbakan’ın karantina oteli olarak Palm Beach Otel’in seçilmesini de yadırgadım.
Nedense, Sayın Başbakan’ın sanki bir tatil havasında karantina süreci yaşamakta olduğuna dair bir his doğdu içimde.
Nedense, Sayın Başbakan mesela neden Özok Yurtları’nda karantinaya alınmadı diye düşündüm.
Nedense, karantina konusunda da ‘’bal tutan parmağını yalar’’ tarzı uygulamaların olduğu hissine kapıldım.
Nedense, iki çocuğu ile anneyi hizbe otel odasına tıkan temas takip ekibinin amacını anlamakta güçlük çektim.
Neense, temaslı aileyi evinde izolasyona almak yerine, otellere bölüştürülmesine, halkın parasının otellere üleştirilmesine içimden isyan ettim.
Ve sonra sordum kendi kendime:
‘’Sayın Saner karantinada mı yoksa tatilde mi?’’ diye…
(Not: Bir vatandaş olarak, Sayın Saner’den karantina otelindeki odasının içinin, manzarasının, ve yemeklerin fotoğraflarını paylaşıp paylaşmayacağını merak ediyorum. Denize girip girmeyeceğini ise merak etmiyorum.)
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