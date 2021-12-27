Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Döviz kurları rekorlar kırarak yükseldi.
Sterlin 24'ü gördü. Resmen ölüyü gördük...
Sonra akıl almaz bir şekilde kurların düşüşüne şahit olduk.
Döviz düştü TL değer kazandı diye tabi ki üzülmüyoruz ama bu ani yükseliş ve düşüşler kime yaradı.
Kimini zengin etti kimini batırdı?
Evet ölüyü gösterip sıtmaya razı eden bir süreci yaşıyoruz.
Bu ekonomik belirsizlik ve zamlarla birlikte halkımız neye uğradığını şaşırdı.
KKTC'nin bu görülmemiş durum karşısında yapabilecekleri çok sınırlıydı.
Ancak yöneticilerimizden akıllara durgunluk veren açıklamalar geldi.
Aklımızla alay eden açıklamalar hem de.
Evet Türkiye bizim Ana Vatanımız ve her şartta yanındayız. Türkiye de mutlaka bizim yanımızda her zaman.
Fakat bu bağları ve ilişkileri sıkı tutmanın yolu geçeklerin arkasına sığınıp hayal dünyasında gezmek değildir..
Bakın Cumhurbaşkanı Tatar bu sancılı dönemde ne diyor...
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen yeni ekonomik siyasetin KKTC’ye de olumlu yansımaları olduğunu ve olmaya devam edeceğine inanıyorum, bu siyasetin geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz”
Ersin Tatar, ekonomiyi çok iyi bilen isimlerden birisidir. Maliye bakanlığı da yapmış bir isimdir. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve yaşanan ekonomik krizi bu sözlerle değerlendirmesinin yorumunu sizlere bırakıyorum...
Ekonomi bakanımız Sunat Atun da Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu açılımla tarihi bir başarı yakalandığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Tatar'ı da geride bıraktı.
Atun, resmen ' tarihi bir başarı yakalandı!..' dedi...
Allah sevdiği kuluna eşeği önce kaybettirir sonra buldurup sevindirirmiş diyeceğim de biz o eşeği daha bulamadık ki. Ekonomi şuan felç durumda döviz kurları hala çok yüksek. Bu bayram havası açıklamaları neyin nesi?
Başarı bunun neresinde?
Akaryakıt fiyatları mı düştü de haberimiz yok..
Tüp gaz mı ucuzladı da duymadık?
10 Liralık simit 3 lira mı oldu?
Ekmek mi ucuzladı market alışverişi mi?
Yoksa seçim yatırımı asgari ücret net 6 Bin 90 TL olarak yürürlüğe mi girdi..
Bazen gerçekten sorumlusu olduğunuz halka karşı büyük bir ihanet içine giriyorsunuz.
Sizlerin görevi bu halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları Türkiye'ye anlatmak olabilir. Halkın sıkıntılarına tercüman olmak olabilir.
Türkiye'nin kendi ekonomi anlayışını alkışlamanıza ihtiyacı yok.
Ama bu halkın sizin onları anlamanıza ihtiyacı var.
Ayaklarınız biraz yere bassın artık...
***
Yaşadığımız kaos ortamında KKTC'nin meşhur sendikaları da kendini gösterdi.
15 Kilometre yürüdüler, Meclis önünde oturup zamları protesto ettiler.
Falan filan işte...
Dostlar alışverişte görsün işte...
Sendikalar bu ülkede hiç emekçinin yanında olmadı.
Hep kaymak tabakanın sözcüsü oldu.
Göstermelik bir iki eylem yapıp akşam viskisini yudumlayan ağaların sendikalarından emekçiye fayda yok.
Sendikacılar ne zaman gerçek emekçilerden olur o zaman göreceğiz...
Bu şekliyle sendikacılık bitmiştir.
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KKTC'nin kanayan yarası elektrik kesintileri devam ediyor.
Karanlık kaderimiz oldu maalesef.
Ne zaman elektrik kesilecek diye bekliyoruz...
KIB-TEK bir duyuru yapıyor ortaya karışık…
1 saatlik kesinti yapacaklar nerde ne zaman belli değil. Oturup bekleyeceksiniz.
Bu kadar acizlik olmaz...
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Seçim yaklaştıkça siyasi ahlakın yerlerde gezdiğine daha çok şahit oluyoruz.
Partiler arası transferler tam gaz gidiyor.
Partisini kapatıp başka partiye geçenden tutun da son dakika parti değiştirene ne ararsanız var.
Seçime sayılı günler kala nedir bu karar değişikliği.
Size ne vaat ettiler?
Bu tekliflere tenezzül eden kadar bu teklifleri yapanlar da siyasi ahlak yoksunudur.
***
Hayat çok pahalı.
Zamlar üst üste geliyor.
Esnaf zam yapmaya korkuyor ve utanıyor.
Zam yapsa bir dert yapmasa bir dert.
Asgari ücrette yaşanan son durumda esnafın kafasını karıştırıyor.
Esnaf gerçekten kara kara düşünüyor.
Piyasa durgun para el değiştirmiyor.
Devlet bile piyasaya borçlarını ödeyemiyor..
Ama olsun yürütülen yeni ekonomik siyasetin KKTC’ye de olumlu yansımaları oldu ya...
Tarihi bir başarı yakalandı ya...
Bu bize yeter...
MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, Asgari ücrette yaşanan gelişmelerin hem de seçim öncesi şahsınıza yapılan bir operasyon olabileceği konusunda yorumlarda bulunulmaya başlandı. Ortağınızla bir ara oturup konuyu tatlıya bağlamanızın kaçınılmaz olduğu salık veriliyor…
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Sayın Gürcan ERDOĞAN, her gün dönüşümlü yapılan elektrik kesintilerinin saatlerinde vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiği yönünde mesajlarınız geliyor. Bir talimat verip bölgelere göre liste hazırlanması yaşanan bir takım sıkıntıları da sonlandıracaktır, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Erhan ARIKLI, YDP’den ayrıldıktan sonra yeniden geri dönenlerin de olması sizin için seçimler için olumlu bir gelişmedir. Bu arada seçim bölgenizde bazı adayların öne çıkarılma girişimleri başladı sağlam basmakta yarar görüyoruz.
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Sayın Sunat ATUN, dar gelirli vatandaşlar doğal olarak dövizdeki inişten sonra akaryakıta yapılan son zamların geri alınmasını bellediklerini belirten mesajlar göndermeye başladı. Bakalım devletin gücünü bu konuda gösterebilecek misiniz?
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Sayın Hüseyin ANGOLEMLİ, genel seçimlerde bu kez genç parti adaylarına dikkat etmeniz gerektiği yönünde bir takım uyarılar gelmeye başladı. Bir kez daha aday olmanız bazılarını epey rahatsız etmişe benziyor, her hangi bir sürprize karşı uyanık olmanız öneriliyor…
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Sayın Kemal Deniz DANA, sizin görevden alınma yazısı nihayet Cumhurbaşkanı tarafından da imzalandı şimdi Resmi Gazete’de yayınlanmasına kaldı. Bu arada yeni bir atama seçim yasakları nedeniyle olamayacağı için görevlendirme şekliyle mukayyitliğin çalışacağı söyleniyor. Biraz dinlenip müşavirliğin tadını çıkarın bakalım seçimler sonrası neler olacak.
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Sayın Dürdane Abi ACI, seçim kulislerinde bölgenizde hızla yükselen ya da yükseltilmeye çalışılan adaylar arasında gösterilmeye başladınız. Bu arada parti içi bazı hesaplaşmaların da olduğu iddia ediliyor, bu sıralar radarları sürekli açık tutmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, DP’deki yükseliş hızla devam ederken partiye katılımların da aynı oranda yükseldiği gözlemleniyor. Bazı küskün partililerin de ilçe merkezlerini ziyaret etmeye başlaması doğru yolda olduğunuzu gösteriyor, hadi bakalım hayırlara vesile olsun…
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Sayın Mehmet HARMANCI, paylaşım mutfağından sonra şimdi de paylaşım bakkalı projesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Hayırsever vatandaşlarımız ve iş insanları umarız bu yolda sizi yalnız bırakmaz da açlık sınırındaki dar gelirli insanlarımıza umut ışığı doğmuş olur.
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Sayın Meryem ÖZKURT, BRT’nin 58’nci kuruluş yılını kutlar nice başarılarla dolu yıllar temenni ederiz. Ancak kutlama organizasyonunda da bazı aksaklıklar olduğu yönünde uyarılar geldi, bilginiz olsun istedik!
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Sayın Salih KAYIM, yeni asgari ücretin beklenenden fazla olması nedeniyle bazı meslektaşlarınız bu parayı ödemelerinin imkansız olduğunu belirten mesajlar göndermeye başladı. Bu sıralar kendileriyle bir toplantı yapmanızı isteyenler bir hayli fazla…
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Sayın Gazi GÜNEY, kapıya hizmet son günlerde aksamaya başladı. Vatandaşı organik ürünlere hayli alıştırdınız dağıtım konusunda yaşanan aksaklıklara acil çözüm üretmeniz gerekiyor, aman alışkanlıkları bozmayın sakın!
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