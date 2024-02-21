Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin 17’nci Dönem Olağan Genel Kurulu yapıldı. Birlik Başkanlığına oy birliğiyle yeniden Hasan Esendağlı seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde 400’e yakın avukatın katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul, 16’ncı dönem Konsey Başkanı Avukat Hasan Esendağlı’nın açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasına Genel Kurul’a katılan avukatlara teşekkür ederek başlayan Esendağlı, Barolar Birliği’nin gücünü, mesleği özenle yapan avukatların emeğinden ve birliğinden aldığını kaydetti.

Bu dönem atılan en önemli adımlardan birinin, Fasıl 2 Avukatlar Yasasında yapılan tadilat olduğunu ifade eden Esendağlı, mesleğe sahip çıkmak ve vatandaşın yetkisiz kişiler tarafından yapılan hukuki işlemlerden kaynaklı yaşadığı mağduriyetleri önlemek amacıyla yasanın uygulanması için tüm avukatlara görev düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Başbakan, Yüksek Mahkeme Başkanı, Başsavcı, TC Büyükelçisi, ana muhalefet partisi Başkanı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Genel Kurul’a gönderilen mesajların okunmasının ardından divan oluşturularak, mali rapor okunup aklandı.

Başkanlık, Baro Konseyi, Disiplin Kurulu ve Yüksek Adliye Kurulu Üyesi seçimi gündemiyle toplanan Genel Kurul’da, Başkanlığa tek aday olan Hasan Esendağlı oy birliği ile seçildi.

Yüksek Adliye Kurulu Üyeliğine oy çokluğuyla Tevfik Mut seçilirken, Baro Konseyi Üyeleri ise Özgü Özyiğit, Çağıl Özsoy ve Nurettin Karagözlü olarak belirlendi.

Özkul Özyiğit, Süleyman Dolmacı, Hüseyin İzveren, Ezer Özsoy ve Uygar Kalmaz Disiplin Kurulu üyeleri, Zehra Delibaş, Tülin Alpagut ve Mehtun Muslu ise yedek üye oldu.