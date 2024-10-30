İnisiyatiften yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Genel Sekreteri’nin 15 Ekim’de New York’ta ev sahipliği yaptığı iki liderin gayri resmi yemeğinin küçük bir fırsat penceresi yarattığı ve yeni umutlar sunduğu ileri sürüldü.

“Tarafların Crans Montana’ya kadar varılan ortak zemini benimseyerek, gerçek bir ilerleme kaydetme konusundaki isteksizliğinin farkında olarak, gerçek bir atılım olasılığı konusunda çok temkinli olmaya devam ediyoruz” denilen açıklamada, iki liderin yeni geçiş noktalarının açılması olasılıklarını araştırma konusunda anlaşmasının ise memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İlerleme kaydedilmesini sağlamak için baskı yapmaya kararlı olunduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca dostluk ve uzlaşma ruhunu besleyecek ve böylece bir çözümün temellendirilebileceği altyapıyı oluşturacak girişimler üzerinde çalışmanın amaçlandığı ifade edildi.

Bu bağlamda İki Toplumlu Barış Korosu-Lena Melanidou/Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından, "Birleşik Kıbrıs-İki Toplumlu Barış İnisiyatifi" ve kuzey ile hüney Lefkoşa Belediyeleri desteğiyle “Barış Nefesleri” adlı iki konser düzenleneceği kaydedilen açıklamada, konserlere katılım çağrısı yapıldı.

Konserlerin 4 Kasım’da Lefkoşa’daki Mısırlızade Sineması, 6 Kasım’da ise Güney'de Dali’deki Panorama Sinemasında saat 20.00’de yapılacağı belirtilen açıklamada, diğer etkinliklerin planlama sürecinde olduğu ve kısa süre içinde duyurulacağı kaydedildi.

Filistin halkına yönelik devam eden soykırımın engellenmeden sürdürüldüğü ve Orta Doğu’nun tam kapsamlı bir savaşla tehdit edildiği bu en kritik noktada Kıbrıs'ın istikrarsız bir durumda kalamayacağı ifade edilen açıklamada, “Sivil Toplum, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler için ortak bir zemin zaten oluşturulmuştur ve buna saygı gösterilmesi gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona doğru son kilometreyi kat etmek için