Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Polis Genel Müdürlüğünün önceki günkü açıklaması önemliydi...

Bundan böyle sokakta maske takmayana ceza gelecek dendi!

Biz de alkışladık...

Kesinlikle olmalı!

Çünkü son zamanlarda fazlasıyla gevşedik...

Hepimizin arabasında en az bir maske var, cebinde dolaşan da var ama işin ciddiyetine çok da varmadık gibi geliyor bize!

Hele de bazı hatunlar bu işi artık tamamen bir aksesuar haline getirdi...

Üzerindeki elbisesine göre maskeler tercih ediliyor!

Uyumlu olsun diye...

Bunlar tamamen gösterişten ibaret!

Üzücü olan da budur aslında...

İnsanların amacı sağlık değil, çevrelerine bu şekilde uyumlu gözükmek!

Garip bir yarış var kadınlarda...

...

Polis açıklamasından sonra özellikle dikkat ettik...

Bu uyarıyı kim dikkate aldı diye!

Market kasiyerlerinin hiçbirinde göremedik...

Bu arada marketlerde artık girişte ne dezenfektan var ne de paspaslarda ilaç!

Ateş ölçmeyi de bir yana bıraktılar...

Oysa en çok da mikrop o paralarda geziyor!

Elden ele virüs gezdiriyoruz ama farkında bile değiliz...

Çok duyarlı olan vatandaşlar ceplerinden küçük şişeleri çıkarıp ellerini siliyor ama genelde hijyene kimse uymuyor!

Dün sabah gördüğümüz bir hekim arkadaş uzun süre yanında maske taşırdı belli ki bıkmış usanmış artık o da vaz geçmiş...

Bulaştan en çok korkan başka bir müteahhit arkadaşta da göremedik sürekli yüzünde taşıdığı maskeyi!

Evlere su taşıyan işletmenin çalışanları çoktan atmış zaten maskeyi de eldivenleri de...

Çok ama çok fazla gevşedik...

...

Polisin açıklamasına dönersek...

Sahi polis bu açıklamaya nasıl karar verdi ya ad kimden talimat aldı da yaptı epey manidar!

Sokakta maske takmayanlara ceza keseceklermiş!

Dün Milletvekili Özdenefe bir hukukçu gözüyle açıkladı;

Böyle yasal bir dayanak yok diye...

Hadi bakalım buradan yakın şimdi!

Yani buna göre polisin ceza kestiği her vatandaş gidip konuyu mahkemeye taşısa kazanacak...

Polis de madara olacak...

Onun içindir polis böyle bir kararın uygulanmasını kim istedi açıklasın!

Biz emir kuluyuz suçumuz yok desin...

Ama o talimatı verenleri de deşifre etsin!

Yani bir şeyi elimizi yüzümüze bulaştırmadan yapsak günaha mı gireriz yani!

Bu arada dün vatandaştan çok sayıda telefon aldık...

Araç sürerken maske takalım mı takmayalım diye!

Ben takmıyorum diyerek geçiştirdim...

Yetki makamı değilim ki!

...

Yasal bir dayanak olmadığı için polisin ikinci bir açıklama yapması gerek...

İnsanları uyarmak için tabi ki!

Millet de ne yapacağını bilsin...

Başka mevzular ad var tabi ki!

Siz hiç meyhanelerde, barlarda, diskolarda maske takan birini gördünüz mü?

Ben görmedim!

O zaman soru şu;

Sokakta maske takmak şart oldu da ya insanların topluca bulundukları mekanlar ne olacak?

Lütfen siyasilerin seçim gezilerine başladığı şu günlerde yayınlanan fotoğraflara da dikkat ediniz...

3 kişi maske takıyorsa 33 kişi takmıyor!

Onlara da ceza kesilecek mi?

Yasal dayanak hazırlansın ve kesilsin...

Bunu şiddetle destekliyoruz ama yasal zemin içinde olursa!

Polisi de madara etmeden...

...

Kamuoyunda şu sıralar başka bir karmaşa yaşanıyor...

Okullar açılacak mı açılmayacak mı?

Kimi açılsın dersen kimi de bunun risk olacağını söyleyip endişesini dile getiriyor...

Her görüşe saygı duyarız ama biz de açılmasından yanayız!

Zira böyle giderse küçük çocuklar okumayı bile unutacak...

Kesinlikle açılsın!

Ama hangi şartlarda?

30 kişilik sınıflar ne olacak...

Çocuklar yine temas içinde mi eğitim görecek!

Ya da birisi sıradan bir nezle olsa ona hangi gözle bakılacak?

Bunlar şimdiden ortaya konmazsa 1Eylül’den itibaren bizi büyük bir kaos bekliyor demektir...

Sonra tek sorun onlar değil ki!

Ya onların anaları babaları?

Onların görüştükleri insanlar...

Bunları kim kontrol altına alacak!

Okular açılmasına açılsın da şunun şurasında 20 günden az bir süre kaldı okulların açılmasına...

Umarız işin ciddiyetini anlıyorlardır!

Seçimleri de anlarız ama sağlık hepsinden önemli bunu da bir yerlere yazın deriz...

Önce şu maske cezası yasal boşluğunu da ortadan kaldırarak!

Vefakar polisimiz madara altında kalmasın diye...

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