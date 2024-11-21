Baraka Kültür Merkezi’nin, “Sun-İzle-Tartış” etkinliğinde “Kızıl Rosa” olarak bilinen Almanya Çekoslavakya yapımı “Rosa Luxemburg” filminin gösterimi yapıldı.

Baraka Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamada, yönetmenliğini Margarethe von Trotta’nın yaptığı, 1986 Almanya-Çekoslovakya yapımı, tarihe “Kızıl Rosa” olarak damgasını vuran film, devrimci mücadeleye adanmış yaşam öyküsünü konu alıyor.

film gösterimi öncesinde yapılan sunumda, başarılı bir hatip ve önemli bir Marksist kuramcı olan Rosa Luxemburg’un Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin en etkin seslerinden biri olduğu ancak devrimci mücadelenin sosyal demokratlar tarafından reformist ve revizyonist çizgiye kaydırıldığı belirtildi.

Bir sonraki buluşmada Marianne Juliane isimli filmin gösterilecek. Gösterim 14 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da Baraka Kültür Merkezi lokalinde yer alacak.