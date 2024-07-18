Baraka Kültür Merkezi tarafından her yıl çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerin bu yıl “Bilimle, Sanatla, Sporla Doya Doya Oyna” temasıyla gerçekleştirilen 10.’su Pazar günü yapılacak şölenle sona eriyor.

Baraka Kültür Merkezi tarafından verilen bilgiye göre şölen saat 19.00’da Kızılbaş’taki Baraka Lokalinde yer alacak.

Haziran ayında kapalı spor salonunda spor oyunları ile başlayan aktivitelerin ardından çocuklar temmuz ayında Baraka Lokalinde fen deneyleri, tiyatro, satranç, barış eğitimi atölyesi, müzik, dans, çocuk yogası, aşçılık atölyesi gibi etkinliklere katıldı. Etkinlikler gönüllü eğitmenler gözetiminde yapıldı.

Pazar akşamı düzenlenecek şölende çocukların çalışmalarını gösteren sinevizyon gösterisi sunulacak ve çocukların ürettikleri ürünler sergilenecek. Çocuklar şölende öğrendiklerini sahneleme şansı da bulacak.