İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolarda 28 Ekim'den bu yana en az 16 kişinin öldüğünü, 5 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını ve yaklaşık 10 bin aktivistin gözaltına alındığını açıkladı.

HRW, Bangladeş'te muhalefet partilerinin, Ocak 2024'te yapılması planlanan seçimlere kadar geçici hükümet kurulması talebiyle ülke genelinde düzenlediği protestolara ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, protestolarda bugüne kadar yaklaşık 10 bin "muhalif aktivistin" gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltıların üst düzey yetkilileri de kapsadığına dikkat çekilen raporda, protestolarda bugüne kadar en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Raporun, birçok görgü tanığı ile mülakatlar, videolar ve polis raporlarına dayandığı aktarıldı.

-Hükümet karşıtı protestolar

Polisin 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da 4. kez başbakan olmayı umarak anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları şiddetten kaçınılması ve güvenilir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.