Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle ilk belirlemelere göre dördü Arakanlı Müslüman mülteci 7 kişi hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde ve Bandarban bölgesinde şiddetli yağmur ve heyelanlar, birçok kişinin mahsur kalmasına sebep oldu.

Polis memuru Muzibur Rahman, Cox's Bazar'ın Chakaria bölgesinde iki çocuğun toprak kayması sonucunda ve bir erkeğin de odun toplamak için nehirden geçerken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mültecilere Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Mohammed Mizanur Rahman, Cox Bazar bölgesindeki Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında 1 anne ve 1 yaşındaki kızının toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirdiğini, Bandarban'da gerçekleşen toprak kayması sebebiyle de 2 Arakanlı Müslüman'ın daha hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rahman, "Ani sel ve toprak kaymalarının yaşandığı bölgelerdeki Arakanlı Müslümanları başka yere taşımak için çalışmalarımız sürüyor. Şimdiye dek hassas bölgelerde yaşayan 100 Arakanlı Müslüman, daha güvenli yerlere tahliye edildi." dedi.

Komiser Yardımcısı Muhammad Shaheen Imran, yaptığı açıklamada, Cox's Bazar'da 200 binden fazla kişinin durmak bilmeyen yağmurlar sebebiyle mahsur kaldığını belirtti.

Şiddetli yağmur ayrıca Bandarban bölgesinde yolların tahrip olmasına ve bölgedeki tek elektrik santralinin sular altında kalması sebebiyle de elektrik kesintilerinin yaşanmasına yol açtı.

Bangladeş hükümeti, yağışlar sebebiyle Çitagong'daki eğitim kurumlarının tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Ofisi, sel ve toprak kaymalarının şiddetli yağmurlar sebebiyle artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Perşembe Çitagong'da ve çevre bölgelerde başlayan yağmur şiddetli bir şekilde devam ediyor.

- Bölgeye asker gönderildi

Bangladeş'te birçok insanın mahsur kalmasına yol açan muson yağmurları ve toprak kaymaları sebebiyle bazı bölgelerde yolların kapandığı bildirildi.

Bangladeş ordusu Halka İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda ve Cox's Bazar bölgesinde şiddetli yağmurun yol açtığı sorunlar için bölgeye asker gönderildiği belirtildi.