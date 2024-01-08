Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, Yaşam Evi Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

Balcı yaptığı yazılı açıklamada, 39 yaşında zihinsel engelli bir yurttaşın kaybolması üzerine, Sivil Savunma ekiplerinin harekete geçtiğini, arama yapıldığını hatırlatarak, “soruşturma sırasında çevre sakinlerinden, zihinsel engelli şahsın kimsesiz olduğunun, kaldığı evin sahibi tarafından darp edildiğinin ve zorla çalıştırıldığının öğrenildiğini” kaydetti.

Devletin, bu durumda olan yurttaşları korumak ve onlara yaşamlarını sürdürebilecekleri uygun koşullar sağlamak için gerekli önlemleri zaman geçmeden alması gerektiğini belirten Balcı, gerçek bir sosyal devletin, tüm engelli, katılım ve etkinlik kısıtlamalarına sahip bireyleri korumakla sorumlu olduğunu ifade etti.

Balcı, bu sorumlulukları, “temel ihtiyaçların karşılanması, eğitim ve rehabilitasyon sağlanması, sosyal hayata katılımın kolaylaştırılması, kendilerini güvende hissedebilecekleri yaşam alanlarının oluşturulması” olarak sıraladı.

Bu bağlamda da uzun zamandır dile getirilen Yaşam Evi Projesi’nin bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydeden Balcı, yetkililerin, aile ve/veya yakın desteğinden yoksun olan engelli kişiler için derhal bir çözüm bulması ve Anayasa’nın gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Balcı, “Bu durumda olan yurttaşlarımızın gözetilmesi ve haklarının korunması toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. TDP olarak biz de sorumluluklarımızın tümünü yerine getirmek adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.