Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, Vakıflar İdaresi’nin DAÜ İle protokol yapması, üniversitenin deniz arazilerinin eğitim ve bilim için projelendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuyu yazılı açıklamayla değerlendiren Balcı, Bakanlar Kurulu kararıyla Vakıflar İdaresi’ne devredilmek istenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) deniz arazileri için Vakıflar’la DAÜ’nün iş birliği yapması gerektiğini yineledi.

DAÜ’ye ait bazı arazilerle ilgili Kıbrıslı Rum mülk sahibinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurduğunu belirten, TDP olarak federal çözümün en büyük engellerinden birinin mülk sorunu olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

“DAÜ’nün kullanımında olan deniz tesisi ve kongre sarayı arasında kalan arazilerin DAÜ kullanımına verilmesi üniversitenin kalkınması için büyük bir adım olacaktır. Bu yüzden Bakanlar Kurulu’nun kararını revize etmesi ve tıpkı DAÜ Beach Club için koyulan (sembolik ücret karşılığı DAÜ’ye kiralama) madde gibi yeni bir maddeye yer verilmesi gerekmektedir. Vakıflar İdaresi’nin kuruluş amacına ters düşmemesi, arazileri casinolu otel gibi yatırımlar için vermemesi, DAÜ ile iş birliğinde olması gerek.”