"Bakanlık sorunlara çözüm bulmak yerine daha büyük sıkıntı yaratıyor"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmeneler Sendikası (KTOEÖS), tüm nakillerin doğru düzgün şekilde tamamlanması, münhallerin açılıp atamaların yapılması için hem Eğitim Bakanlığı hem de Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurguladı; Bakanlığın sorunlara çözüm bulmak yerine daha büyük sıkıntı yarattığını ileri sürdü.

Sendika Milli Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki öğretim yılında ders sayılarını artırmayı planlayıp hiçbir altyapı hazırlığı yapmadığını ve ihtiyaç olan kadro sayısını azaltıp ‘tam gün’ adı altında kamuoyunu yanılttığını savundu.

Sendika Başkanı Selama Eylem yazılı açıklama yaparak “Bakanlık öğretmen nakillerini yüzüne gözüne bulaştırmıştır. Üstüne üstlük müdür ve muavin nakillerini yapmayarak yeni bir kaosa oynamaktadır” dedi.

Bu yıl daha da kalabalıklaşan okullara, depreme dayanıklı olmayan ve eğitim yapılamayacak durumda olan 5 okula yönelik çözüm üretilmediğini kaydeden Eylem, “Zaten kısıtlanan ihtiyaçlarla sıkıntı yaşanacak olan okullarımızın eksik kadrolarla yeni öğretim yılına başlaması kaosun daha da büyümesine neden olacaktır, derhal tüm nakiller doğru düzgün şekilde tamamlanmalı münhaller açılıp atamaların yapılması için hem Eğitim Bakanlığı hem de Kamu Hizmeti Komisyonu üzerine düşen görevi yapmalıdır” dedi.

Bakanlığın sürdürdüğü nakil sürecinin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Eylem, yapılacak olan tüm ayrıcalıklı yaklaşımlara, usulsüzlüklere, ya da oldubittilere göz yummayacaklarını dile getirdi; “Bakanlık, keyfi tutumundan derhal vazgeçmeli, eğitimi gerçek uygulayıcılarıyla planlanması gerektiğini unutmamalıdır” dedi.