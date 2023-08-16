Bakanlar Kurulu, Meclis alt komitelerinde görüşülmesi tamamlanıp, onaylanan ve toplum açısından önem ve ivedilik arz eden yasa tasarılarının görüşülebilmesi amacıyla, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Meclis Başkanı'ndan talep etme kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Meclis içtüzüğünün 60'ıncı maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, 25 Ağustos Cuma saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplantıya çağrılmasının Meclis Başkanı'ndan talep edilmesine karar verdi.

Görüşülecek yasa tasarıları şöyle:

“1-Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı 2-Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı 3-Bayrak Radyo-Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı 4-Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı 5-Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı 6-Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı 7-Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi 8-Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı 9-Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi 10-Engellileri Koruma, Rehabilite ve istihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı 11-Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi.”