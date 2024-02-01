Lefkoşa, 1 Şubat 24 Bakanlar Kurulu, Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nun bazı devlet okullarının güçlendirme projelerine ilişkin kararlarını onayladı. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, “Bakanlar Kurulu, Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonunun 16 Ocak 2024 tarihli toplantısında, 5 devlet okulunun (Atatürk Meslek Lisesi, Dikmen İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Polatpaşa Lisesi, Erenköy İlkokulu) güçlendirme projeleri ile 22 Ağustos 2023 tarihinde Mustafa Kemal İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Ağırdağ ilkokulu ve Vadili İlkokulu güçlendirme projeleri bedelleri için alınan kararların tadil edilmesine ve ekteki listede belirtilen miktarlarda ihaleye çıkılmasına ilişkin almış olduğu kararın, değiştirilmiş şekliyle 15/2023 sayılı Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası nın 6'ncı maddesinin (7)'nci fıkrası uyarınca onaylanmasına karar verdi” denildi.