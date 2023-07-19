Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 49’uncu yıldönümünü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz’un mesajı şöyle;

‘’20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 49’uncu yıldönümünü karşılamanın büyük coşkusunu ve haklı gururunu yaşıyoruz.

Adada bağımsız bir devlet olan KKTC’nin ulusal egemenliğinin temelinin atıldığı ilk adım olan 20 Temmuz, barış ve huzurlu bir yaşam için hayatlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizin ve bu minvalde canını hiç düşünmeden ortaya koyan gazilerimizin dünyaya meydan okuyuşunun simgesidir.

Ayrıca 20 Temmuz; Bülent Ecevit’in, Dr. Fazıl Küçük’ün Rauf Raif Denktaş’ın üstün özverisinin ve Kıbrıslı Türklere bağlılığının bir sonucudur.

Bugün egemenliğini muhafaza eden Kıbrıs Türk halkı olarak özgürce ve barış içerisinde yaşıyorsak bunu verilen mücadeleye borçluyuz. Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından söz etmemiz mümkün değildi. Dolayısı ile verilen mücadele bugünümüz için ne kadar önemliyse Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinde topraklarımızda egemenliğimizi de korumamız o derece önemlidir.

Kıbrıs Türk halkı olarak; bugün refah ve huzur içinde yaşıyorsak ve geçmişin acılarını tekrar tecrübe etmek ve egemen bir şekilde varlığımızı sürdürmek istiyorsak; sahip olduğumuz hak ve çıkarlarımızı en üstün seviyede korumalı ve her şartta devletimize sahip çıkmalıyız.

Ülkemizi seven, vatanına, milletine ve milli değerlerine sahip bir nesil yetiştirmeliyiz. Bunun için de gereken adımları atmaktan geri durmayacağız.

Milli davamız uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyor, Kıbrıs Türk Halkı’na huzur ve mutluluklar temenni ediyorum.’’