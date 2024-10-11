Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir süredir faaliyette olmayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Eğitim Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı'dan Kuzey Kıbrıs Turkcell Eğitim Parkı hakkında bilgi alan Arıklı, “Çocuklarımızın trafik eğitimi için çok önemli olan bu tesisin bir an önce eski günlerine kavuşturulması gerekiyor. Bunun için paydaşlarla işbirliği içerisinde bir an önce çalışmalara başlayacağız” dedi.

Eğitim parkı incelemesinde Bakan Arıklı’ya Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu da eşlik etti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliği ile 2010 yılında hizmete giren Kuzey Kıbrıs Turkcell Eğitim Parkı'nda; derslikler, yönetim binaları, eğitim parkuru ve bir de emniyet kemeri simülatörü bulunuyor. Eğitim parkurunda ise, bir dönel kavşak (çember), ışıklı kavşaklar, taşıt, bisiklet ve yaya yolları yer alıyor.