Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. 

Kacır, X sosyal medya platformu üzerinden Gezeravcı'nın dönüşünün tekrar ertelenmesini şöyle değerlendirdi:

"İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz."

Türkiye’de Ocakta En Fazla Fiyat Artışı Yüzde 30,43 İle "hava Yolu İle Yolcu Taşımacılığında" Oldu Türkiye’de Ocakta En Fazla Fiyat Artışı Yüzde 30,43 İle "hava Yolu İle Yolcu Taşımacılığında" Oldu