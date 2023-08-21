Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kırgızistan’daki 3. Meykin Uluslararası Müzik Yarışması’nda birinci olan Begüm Tekakpınar ile İstanbul'da 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda birinci olan Doğukan Ulaç’ı tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gardiyanoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıslı Türk genç sanatçımız Begüm Tekakpınar, Kırgızistan'da üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması’na ilk kez KKTC’yi temsilen katılarak birinci gelmiş; Kıbrıslı Türk yüzücümüz Doğukan Ulaç ise Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve 5 kıtadan 77 ülkeden toplam 2 bin 641 yüzücünün katıldığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası 35. Yüzme Yarışı'nda genel klasman erkekler kategorisinde 41:22'lik derecesiyle 1’inci gelerek, ülkemizi gururlandırmıştır.

Gençlerimizin elde ettiği başarılar ve uluslararası arenada ülkemiz adına gösterdikleri temsiliyetler ülkemizin tanınması açısından son derece gurur vericidir. Gençlerimizi, eğitimcilerini ve ailelerini bu büyük başarılarından dolayı gönülden kutlar, başarılarının devamını dilerim."