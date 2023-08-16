Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Metin Atan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) heyetini kabul etti.

Ziyarette ilk sözü alan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Bakan Gardiyanoğlu’na üstlendiği bakanlık görevinin hayırlı olmasını diledi ve kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Atan, Çalışma Bakanlığının her konuda aktif bir bakanlık olduğunu ve içerisinde bulunduğu zorluklarını bildiklerini kaydederek, bu süreçte yetkili sendika olarak her türlü katkıyı koymaya, işbirliği içerisinde sorunlara çözüm bulmaya hazır olduklarını belirtti.

- Gardiyanoğlu: “İlk hedefimiz eskiyen yasaların güncellenmesi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise konuşmasında, Kamu-Sen heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kamu-Sen’in ülke sıkıntılarını iyi bilen ve ona göre yapıcı öneriler sunan, bunun yanında kendisinin de uzun süredir istişare içerisinde olduğu bir sendika olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, görevi devraldığı Hasan Taçoy’un başlatmış olduğu projeleri imkanlar çerçevesinde devam etme kararlılığında olduğunu belirterek, ilk hedeflerinin ise eskiyen yasaların güncellenmesi olduğunu söyledi.

İş hayatında hem çalışan ve hem işveren olarak yer aldığını, bu nedenle her iki tarafı da iyi bilen bir siyasi olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, yapacakları değişikliklerin çalışma hayatını olumlu olarak yansıyacağı ve bu yansımaların çalışanların motivasyonlarını artıracağı bilinciyle bakanlığa geldiğini ve bu noktada, Bakanlık’ta çalışma hayatını iyi bilen değerli bir kadro bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.