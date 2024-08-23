Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ederek, devam eden tadilat çalışmalarını inceledi; Yaşam Evi’nde kalan yaşlılar ve personelin sıkıntılarını dinledi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu ziyaretiyle ilgili açıklamasında Kalkanlı Yaşam Evi’nde kalan yaşlılara güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunmaya hedeflediklerini, bu amaçla binanın iç düzenlemesiyle ilgili çalışmalarına süratle devam ettiklerini söyledi. Gardiyanoğlu, Yaşam Evi’nin üst katındaki korkulukların yenilenmesi için de çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’ni yenileyerek eylül ortasında hizmete açmayı hedeflediklerini de ifade etti.

Merkezdeki tadilat çalışmalarını yapan firma temsilcileriyle binayı gezen Gardiyanoğlu’na ziyaretinde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti.