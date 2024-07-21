Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Ali Çaygür’ün vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Dinçyürek, mesajında şu ifadelerde bulundu:

“Sağlık Bakanlığı eski müsteşarlarımızdan, yıllarca topluma büyük bir özveriyle hizmet eden değerli meslektaşım, çok kıymetli dostum, Dr. Ali Çaygür'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Dr. Ali Çaygür, pandemi döneminde ve görev süresi boyunca sağlık alanında önemli hizmetler vermiş, mesleğine olan bağlılığı ile hepimize örnek olmuştur.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”